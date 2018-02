Rientrati i parametri dell'acqua a Lucca Sicula e a Villafranca Sicula. Lo rende noto Girgenti Acque. Pochi giorni fa erano stati prelevati dei campioni in via Retta e via Pisa, in arrivo ed in uscita dal serbatoio Giacato, a Lucca Sicula, ed in arrivo e uscita al serbatoio San Rocco, a Villafranca. Le analisi, - fanno sapere dal gestore - ha evidenziato valori conformi alla legge.

"Per questo, facendo seguito alle comunicazioni intercorse con l’Asp di Agrigento e Siciliacque - fanno sapere dal Girgenti Acque - sono stati trasmessi gli esiti di conformità dell’acqua alle autorità competenti cosicché possano procedere alle consequenziali determinazioni".

Inoltre, la società ha comunica che, a seguito di un intervento di manutenzione, nel tardo pomeriggio di ieri è stato riparato il guasto riscontrato nella condotta di adduzione ubicata in contrada Cardio, nel Comune di Naro.