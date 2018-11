Ribera, arrivano 112 mila euro: al via l'assistenza domiciliare

Parte l’assistenza domiciliare integrata a Ribera: arrivano 112 milioni di euro. Ne dà notizia il sindaco Carmelo Pace.

“È stato avviato – scrive - il progetto dell’assistenza domiciliare integrata rivolto a soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno sociosanitario ed in particolare alle persone anziane e disabili in condizioni di non autosufficienza, residenti in nel distretto D6, per i quali l’Asp ha già attivato o sta attivando il servizio di assistenza domiciliare sanitaria”.

L’assessore Francesco Montalbano esprime “particolare soddisfazione per il finanziamento ricevuto dall’assessorato regionale per l’importo di 112.301,80 euro che permetterà di assicurare circa 8.000 prestazioni socio-assistenziali per un periodo di un anno, permettendo di venire incontro alle esigenze delle persone più fragili della nostra comunità.”