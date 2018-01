Ravanusa, alunni a lezione da Ecoface visitano la piattaforma di riciclo

"La raccolta differenziata aumenta nel nostro territorio? Sì, ma il cammino è ancora lungo per rendere stabili e duraturi i risultati, e bisogna sostenere i centri ancora in ritardo". Lo dicono i rappresentanti di Ecoface che aggiungono: "Siamo sempre più convinti dell’assoluta importanza di valorizzare il mondo della scuola, coinvolgendo insegnanti e studenti in progetti utili, ma anche divertenti e originali, come le visite didattiche nel nostro impianto".

I rappresentanti dell'associazione ambientalista aggiungono: "Tra i nostri progetti dedicati alla scuola (in modo assolutamente gratuito), c’è Ecoface Day, una giornata alla casa del riciclo. Già negli scorsi anni migliaia di alunni e gruppi organizzati hanno visitato la piattaforma di riciclo di Ravanusa, che è stata concepita per aprirsi all’esperienza del pubblico, attraverso un’area didattica multimediale circondata da vetrate, da cui è possibile apprezzare il processo di trasformazione dei materiali".

“Ecoface nasce con un taglio fortemente orientato alla condivisione - dicono Gero e Valerio La Rocca, fondatori di Ecoface - In questi anni di lavoro abbiamo imparato che la raccolta differenziata è un processo che si alimenta con la partecipazione e la trasparenza. I cittadini hanno bisogno di vedere, di prendere coscienza in prima persona. Specie oggi che la Sicilia è in una fase molto delicata, è necessario che alle famiglie venga data testimonianza di impegno e serietà da parte di chi amministra e di chi opera nel settore dei rifiuti".