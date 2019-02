La svolta digitale del Libero consorzio, pubblicato il primo appalto on line

Il Libero consorzio dei comuni ha concluso la prima pubblicazione del verbale di gara di appalto di lavori pubblici, gestita tramite piattaforma telematica. Si tratta dei lavori sulle strade provinciali 80 e 3A.

"Un iter - sottolinea l'ente con una nota - che si è compiuto positivamente e con tempi ridotti rispetto alle gare esperite con il vecchio sistema". Inoltre l'ente ha in programma altri lavori appaltati e da appaltare, individuati nel Piano triennale delle opere pubbliche fino a dicembre 2019 per un importo complessivo per oltre 20 milioni di euro.