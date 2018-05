Perdita idrica nell'acquedotto Voltano, disagi ad Aragona

Riscontrata una perdita idrica sull’acquedotto Voltano, precisamente in via Petrusella, territorio del Comune di Aragona. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che "la distribuzione idrica, nelle zone a valle della suddetta perdita (zona industriale, San Michele e Fontanelle), potrebbe temporaneamente essere sospesa per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione".