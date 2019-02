Olio vegetale esausto, Mareamico: "Perche non recuperarlo?"

"Da circa 1 anno Mareamico cerca di convincere l'Amministrazione comunale di Agrigento a fare qualcosa affinchè l'olio vegetale esausto di uso cittadino venga recuperato e riciclato, invece di essere gettato nel lavandino di casa e inquinare l'ambiente".

Nuova segnalazione da parte dell'associazione ambientalista di Agrigento. Mareamico snocciola numeri e rischi. "Un litro d'olio può contaminare 10 mila litri d'acqua, se buttato nello scarico domestico crea dei danni alla condotta di casa e all'impianto di depurazione comunale. Dallo scorso maggio una ditta si è dichiarata disponibile a fornire le stazioni di conferimento in diverse parti della città, raccogliere periodicamente l'olio conferito, fornire materiale illustrativo ed informativo alle scuole e mettere a disposizione degli utenti un numero verde. Tutto ciò a costo zero per il Comune. Ma fino ad oggi nessun totem è comparso in città".