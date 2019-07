"Pali pericolosi a Monserrato", esposto di Di Rosa alla polizia municipale

"Al civico 34 del Viale Monserrato, sono stati individuati due pali, uno della luce ed uno della palina degli orari e della segnalazione di fermata della ditta TUA trasporti urbani, che evidenziano problemi di stabilità e sicurezza per cose e persone. Tanto si segnala per opportuni interventi di messa in sicurezza".

E' il contenuto di una nota che il presidente del comitato "Mani libere" Giuseppe Di Rosa ha indirizzato alla polizia municipale.