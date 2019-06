Legambiente, tanti studenti al lavoro per "Spiagge pulite"

Si sono concluse lo scorso 3 giugno le attività di pulizia e sensibilizzazione realizzate dagli attivisti del Circolo Rabat, coadiuvati dagli educatori e dai volontari del Servizio Civile Nazionale delle riserve naturali “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” e “Macalube di Aragona” gestite da Legambiente Sicilia, e condotte con gli studenti degli istituti comprensivi “Esseneto” e “Agrigento Centro” sulla spiaggia delle Dune di San Leone.

Sono stati cinque in tutto gli appuntamenti realizzati coinvolgendo un totale di quasi 150 bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni, che si sono concentrati sui temi della biodiversità e degli equilibri oggi minacciati da un inquinamento crescente dei mari e degli oceani. Tutto nel contesto dell'iniziativa "Spiagge e fondali puliti", durante la quale gli educatori di Legambiente sono stati affiancati dagli esperti dell’associazione Meris, Mediterraneo ricerca e sviluppo, impegnata in progetti di studio e di ricerca sui cetacei ed i mammiferi marini che popolano il Canale di Sicilia ed in particolare sui tursiopi che sempre più spesso e sempre più numerosi si possono incontrare proprio al largo della costa agrigentina.

A tutti i partecipanti di queste cinque giornate per la difesa del mare e dell’ambiente è stato fatto omaggio di una borraccia in alluminio targata Legambiente per sottolineare quanto è importante iniziare a riflettere sull’uso eccessivo di oggetti di uso quotidiano che in men che non si dica diventano rifiuti, come le bottigliette dell’acqua minerale che ogni giorno si consumano proprio nelle scuole.