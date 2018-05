Santo Stefano Quisquina, protocollo per la valorizzazione della Magna Via Francigena

Firmato un protocollo d'intesa per la valorizzazione della Magna Via Francigena. L'accordo di collaborazione è stato stipulato tra il Comune di Santo Stefano Quisquina, la Diocesi e l’Associazione “Amici dei Cammini Francigeni in Sicilia” ed è finalizzato all’ideazione del progetto di valorizzazione e promozione del tratto di raccordo tra la Magna Via Francigena e l’area dell’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina.

L’Arcidiocesi di Agrigento ed il Comune assumeranno il ruolo di enti promotori e coordinatori dell’iniziativa impegnandosi a assumere il ruolo di Diocesi e Comune ospitanti lungo la tratta Agrigento-Palermo, denominata "Magna Via Francigena". Tra gli obiettivi che verranno perseguiti dall’amministrazione Comunale risaltano la promozione e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali del territorio, la riscoperta del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, dei valori delle tradizioni, del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e naturalistico.

"L’Eremo della Quisquina, per la sua posizione, - si legge in una nota firmata dal sindaco Francesco Cacciatore - si presta in modo ottimale ad ospitare sia iniziative culturali di tipo spirituale, naturalistico e storico, sia progetti didattici rivolti soprattutto ai piú giovani e finalizzati a diffondere il rispetto per l’ambiente e la conoscenza storica del territorio di Santo Stefano Quisquina, ampliando l’offerta turistica locale che vede il paese coinvolto con il progetto 'albergo diffuso' e le varie strutture ricettive presenti sul territorio, grazie alle quali sarà possibile ospitare i pellegrini in passaggio".

“Un modo per valorizzare pienamente e pubblicizzare su larga scala il nostro territorio - commenta il sindaco - . Dopo un lungo iter burocratico, posso oggi orgogliosamente affermare che Santo Stefano Quisquina, oltre ad aver raggiunto un indiscutibile obiettivo dal punto di vista storico, artistico e culturale si ritrova coinvolto attivamente nella gestione del cosiddetto turismo religioso, cogliendo un’occasione che potrebbe ripercuotersi positivamente sull’economia locale e limitrofa”.