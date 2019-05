La "Festa della Musica" fa tappa anche in città: la Pro Loco cerca band

La "Festa della Musica" fa tappa anche ad Agrigento. L'evento, così come in tutta Italia, si svolgerà il 21 giugno. A promuoverlo a livello locale sarà la Pro Loco di Agrigento, presieduta da Christian Vassallo. "Anche la nostra città non sarà da meno e stiamo organizzando una grande festa, aperta a tutti, all’insegna della musica insieme con le band che vorranno partecipare al progetto” - dichiara. In tal senso, chi volesse partecipare può inviare una mail all’indirizzo fdm@prolocoagrigento.it.

"La festa della musica - dice Vassallo - si pone l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in un contesto sociale che punta alla partecipazione, integrazione e allo 'stare bene insieme' che soltanto la musica riesce a trasmettere. Siamo in piena fase organizzativa – prosegue –. Invitiamo le band a partecipare all’iniziativa e agli agrigentini di essere presenti godendo tutti insieme di un momento di convivialità immersi nella buona musica”.