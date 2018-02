Libero Consorzio, l'ex commissario Marino saluta i dipendenti

L'ormai ex commissario straordinario del Libero Consorzio, Giuseppe Marino saluta la città ed invia una lettera a tutti i dipendenti dell'ex Provincia. Al suo è stato nominato Alberto Di Pisa.

Nella lettera, pubblicata nel sito dell’ente, Marino, al termine del suo incarico assunto l’11 aprile del 2017, ha voluto ringraziare, "chi gli ha dato l'opportunità di ricoprire l’incarico prestigioso e di grande responsabilità". Marino ha voluto ringraziare il direttore, i dirigenti e i dipendenti tutti, che lo hanno collaborato, "condividendo percorsi amministrativi difficili e scelte non sempre esaustive per il territorio in un contesto di crescente crisi socio economica".

"Sin dal primo giorno del mio insediamento - scrive Marino - ho cercato di individuare le necessità che richiedevano interventi indispensabili e indifferibili, ho quindi ritenuto opportuno dare priorità alla rete viaria e molti sono stati i progetti presentati finanziati, molti dei quali già appaltati. Per i diversamente abili, è stata modificata la modalità gestionale del servizio rendendolo più agevole e rispondente alle esigenze di chi ne usufruisce”.

"Il mio auspicio - conclude Marino - è che questo periodo di transizione possa da qui a poco concludersi, per consentire un’amministrazione consolidata e radicata nel territorio, capace di esprimersi al meglio e di riappropriarsi di quel giusto ruolo politico e sociale che ingiustamente in questi anni è stato sottratto all’ente".