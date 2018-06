Pratica forense, al via convenzione tra il polo di Agrigento e l'ateneo di Palermo

Al via la convenzione per i tirocini professionalizzanti tra l’Ordine degli avvocati di Agrigento e l’Università degli Studi di Palermo. Ha espresso parere favorevole la commissione "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione" del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Palermo, presieduta da Aldo Schiavello, su proposta del rappresentante degli studenti, Antonio Di Naro.

Il 2 febbraio del 2017, il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e delle Scienze Giuridiche, hanno infatti approvato la convenzione quadro che consente agli studenti di giurisprudenza, di tutte le università italiane, di svolgere sei mesi di pratica forense durante lo svolgimento del percorso universitario. Gli Studenti, una volta laureati, dovranno effettuare un solo anno di pratica forense prima di presentarsi all'esame di abilitazione per accedere alla professione di avvocato.

Un traguardo che si prefigge di raggiungere due obiettivi: ridurre i tempi di ingresso alla professione da parte dei laureati in Giurisprudenza; consentire ai discenti di apprendere tecniche di struttura e strumenti di esercizio della professione di avvocato, in costanza degli studi universitari; studi, dal carattere, notoriamente, teorico.

"Si tratta di una importante provvedimento - dichiara Antonio Di Naro - . Il polo universitario della provincia di Agrigento sta vivendo momenti di grande difficoltà. E' nostro dovere tutelarne gli iscritti con ogni mezzo a disposizione. L'entrata in vigore della convenzione stipulata tra l'ordine degli avvocati di Agrigento e l'Università di Palermo, consentirà agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza del Polo di Agrigento, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al tirocinio, di potere svolgere l'attività di tirocinio anticipato, in loco, senza doversi più spostare alla volta del capoluogo siciliano".