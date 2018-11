Lo scatto di Enny Napolitano si aggiudica il "Life is colour"

È stata la fotografia di Enny Napolitano ad aggiudicarsi la vittoria alla quarta edizione del Challenge Fotografico Instagram "Life is colour", iniziativa che chiude la terna di eventi annuali previsti dal progetto Life in memoria di Fabrizio Piro, giovane fotografo freelance saccense prematuramente scomparso.

Il progetto è organizzato dal Club Fotografico Amatoriale L'AltraSciacca Foto, dagli amici e familiari di Fabrizio Piro e dalla community Igers Agrigento e include la caccia al tesoro fotografica, la mostra fotografic ed il challenge fotografico aventi un tema come filo conduttore.

Quest'anno il tema è stato il colore: il colore è nella natura stessa delle cose, è la caratteristica della realtà che gira attorno a noi e diventa metafora della vita. Essa si tinge di rosa o di rosso quando esprime sentimento o scopre la passione, di bianco quando incontra la purezza e, ancora, di giallo quando si trasforma in energia, di grigio o nero quando perde la predisposizione all’amore ed esprime aridità e tristezza.

La foto di Enny Napolitano ha convinto i giurati i quali hanno avuto l'arduo compito di giudicare 68 belle e colorate foto attribuendo un peso del 60% all'attinenza al tema e del 40% alla qualità artistica. La giuria è stata composta da: Antonella Russo - moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto Life; Riccardo Catagnano - creative director e amico di Fabrizio; Jessika Buscemi - Local Manager Igers Agrigento.

L’opera sarà esposta nella prossima edizione della mostra Life. Enny Napolitano ha ricevuto inoltre un ricordo in ceramica di Sciacca come riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.