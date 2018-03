Amministrazione al lavoro per il bicentenario della nascita di Francesco Crispi

Amministrazione comunale di Ribera al lavoro per le celebrazioni per il bicentenario della nascita dello statista Francesco Crispi. Lo rendono noto il sindaco Carmelo Pace e l’assessore Francesco Montalbano. "L’amministrazione, visto l’evento di grande rilevanza nazionale, - si legge in una nota - nominerà un comitato scientifico, costituito da docenti universitari, che curerà tutta la manifestazione".

La Regione Sicilia si prenderà carico dell’intera spesa del progetto, ciò non comporterà alcun impegno economico per il Comune di Ribera, che porterà soltanto il parere di regolarità. “La ricorrenza del bicentenario dello statista – afferma il sindaco Pace – sarà una straordinaria opportunità di riflessione critica sulla nostra storia, che coinvolgerà l’intero territorio regionale e nazionale”.