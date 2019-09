Pick-up: i migliori modelli del 2019 a partire da 7.300 euro

Pick-up sono mezzi molto comuni negli Stati Uniti, ma poco diffusi in Italia. Veicoli dotati di un ampio cassone posteriore, separato dalla cabina di guida, ottimi per tutti coloro che necessitano di un grande vano di carico.

Mezzi ideali per l’utilizzo lavorativo, dotati anche di quattro ruote motrici e con alimentazione GPL. Pick-up in grado di accogliere fino a 5 persone all'interno di confortevoli abitacoli a quattro porte.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna 5 interessanti modelli di pick-up, acquistabili a partire da 7.300 euro.

Dacia Dokker Pick-Up

Iniziamo la nostra rassegna dal Dacia Dokker Pick-Up, un modello dalle dimensioni contenute e dal costo ridotto, con un prezzo di listino a partire da 7.300 euro (IVA esclusa). Un veicolo disponibile anche con alimentazione GPL, con un cassone lungo 1,80 m, in grado di ospitare un carico utile di 675 kg.

Fiat Fullback

Passiamo ora al Fiat Fullback, un pick-up derivato direttamente dal Mitsubishi L200 e disponibile in versioni a due e quattro porte, con prezzi a partire da 23.440 euro ( IVA esclusa). Un modello a trazione integrale, con capacità di carico che arriva ad una tonnellata, personalizzabile con vari allestimenti speciali.

Toyota Hilux

Nella nostra rassegna non poteva mancare il Toyota Hilux, uno dei pick-up più famosi sul mercato, giunto all'ottava generazione. Un modello acquistabile a partire da 16.525 euro (IVA esclusa), con una capacità di carico fino ad una tonnellata. Un mezzo acquistabile in due diverse versioni a 2 e quattro porte e con una sola motorizzazione diesel da 2,4 litri e potenza di 150 cavalli.

Ford Ranger

Il Ford Ranger è il pick-up più venduto in Europa; un modello dotato di avanzate tecnologie come il riconoscimento automatico dei segnali stradali e il sistema di mantenimento della corsia, acquistabile a partire da 26.000 euro (IVA esclusa). Pick-up disponibile con cabina in tre diverse varianti a 2 e 4 porte, con una capacità di carico di 1 tonnellata ed in grado di trainare fino a 3.500 KG.

Nissan Navara

Concludiamo la nostra rassegna con il Nissan Navara: un pick-up dalle linee moderne ed aggressive, perfetto per il lavoro ed il tempo libero. Un modello con una capacità di carico di 1100 KG e di traino di 3500 KG, acquistabile ad un prezzo a partire da 22.840 euro. Pick-up con cabina singola o doppia e due o quattro ruote motrici.