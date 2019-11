Infotarga, la app che ci dice tutto sulle nostre auto

Infotarga è una delle migliori app, disponibile per Android, per controllare targa e assicurazione. Permette di verificare partendo da un numero di targa se esistono eventuali denunce di furto per auto, moto, ciclomotore e autocarro. Inoltre verifica lo stato assicurativo effettuando la ricerca dettando vocalmente la targa. Tutte le ricerche effettuate verranno salvate sul telefono e si potrà filtrarle in base a parametri specifici (auto non assicurate, auto rubate, ecc.).

L’interfaccia di Infotarga è veramente user-friendly e di facile utilizzo. Dopo averla scaricata puoi decidere se utilizzare la versione gratuita con gli annunci pubblicitari oppure quella Premium semplicemente premendo su Rimuovi subito gli annunci. Successivamente si inserisce nel campo Targa la targa del veicolo che si vuole verificare oppure dettandolo premendo sul microfono.

Selezionando la categoria del veicolo, tra Auto, Moto, Autocarro e Ciclomotore, e attendendo il completamento della ricerca, al termine si vedrà da subito i dati sull’assicurazione. Se invece si vogliono avere informazioni su furti, revisione e bollo, si dovrà inserire un codice di verifica.