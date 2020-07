Comprare casa ad Agrigento: come scegliere l'immobile, il quartiere e il notaio

Se state cercando una casa da comprare, è bene che abbiate innanzitutto chiare alcune informazioni preliminari a questo grande passo. Sapere con esattezza quante stanze si vogliono avere, se si preferisce vivere in città o magari in zone periferiche o in zona mare, per esempio, sono solo alcuni punti da avere ben chiari prima di procedere all'acquisto di un immobile.

Vediamo allora quali sono step by step le varie fasi da seguire

La scelta del quartiere

A seconda delle disponibilità economiche, è bene sapere, a grandi linee, in quale quartiere si vorrebbe vivere: meglio una zona periferica ma in grande crescita, come per esempio la zona Villaggio Mosè o ancora la parte alta del Quadrivio Spina Santa in zona Tribunale dove ci sono parecchi residence di nuova costruzione, o una casa più piccola ma magari in centro città tra la Via Atenea e il Viale della Vittoria, o ancora decidere di investire e ristrutturate un immobile in centro storico. A seconda del budget e delle esigenze specifiche sarà più semplice orientarsi verso la scelta giusta.

La scelta dell'immobile

Come scegliere la casa ideale? La scelta dell'immobile ovviamente non può prescindere dal prezzo. E' chiaro allora che ci sono certe zone come dove il costo al metro quadro inevitabilmente s'impenna. Se possibile, comunque, meglio orientare la scelta verso un immobile che sia il più recente possibile (per motivi di ristrutturazione, o di vulnerabilità sismica) o optare per una belle ristrutturazione visti i bonus.

Legata alle proprie esigenze e ovviamente al prezzo, la scelta della casa deve avvenire in modo realistico in base alle proprie disponibilità finanziarie. Se non si dispone di un grande budget, oltre a preferire una zona meno centrale è anche consigliabile optare per una casa di recente costruzione, per motivi di ristrutturazione e, nel lungo termine, di risparmio.

Informarsi sul venditore

Sembra scontato ma non lo è: il primo passo da compiere quando si cerca casa è quello di informarsi sul venditore, sulla sua affidabilità e sul suo ruolo preciso. Si tratta, per esempio, del proprietario dell’immobile o di un procuratore con regolare mandato? Se si tratta, inoltre, di un acquisto da parte di un’impresa, è molto importante avere la certezza che non sia in atto un fallimento e che quindi non ci siano sequestri sull’immobile.

La scelta del notaio

Considerando che l’acquisto di una casa è certamente una delle operazioni economiche più importanti della vita, lo Stato richiede che il contratto sia stipulato da un pubblico ufficiale imparziale e specializzato sulla materia: il notaio.

Questa figura garantisce infatti che l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge. L'acquirente dovrebbe quindi rivolgersi al notaio di fiducia fin dall’inizio delle trattative, prima ancora di firmare proposte di acquisto o contratti preliminari; avere una figura di fiducia al proprio fianco può infatti aiutare a valutare concretamente ogni aspetto dell’operazione da compiere.