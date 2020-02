Zingarello e Misita, via alla differenziata con il porta a porta

Raccolta differenziata, da lunedì 2 marzo arriverà anche nelle frazioni di Zingarello e Misita/Ciavolotta il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Spariranno infatti a breve i cassonetti e la relativa discarica abusiva.

"Questa soluzione, fortemente voluta dal sindaco Lillo Firetto - dice una nota del Municipio - non costerà nulla al Comune di Agrigento in quanto la ditta si assumerà tutti gli oneri della trasformazione del servizio di raccolta". In realtà si è trattato più che altro di una necessità acquisita, stante che il sistema di raccolta stradale aveva portava come conseguenza il fenomeno di abbandoni incontrollati Gli abitanti di Zingarello e di Misita/ Ciavolotta sono invitati, a partire da lunedì, ad espporre i mastelli davanti alla propria residenza. Coloro i quali non fossero forniti di mastelli, possono recarsi nella sede della società Iseda nella Zona Industriale ove potranno nel pomeriggio ritirarli gratuitamente. Eventuali disguidi possono essere segnalati tramite WhatsApp..