Lavorare come vetrinista

La vetrinista è una figura specializzata nell'allestimento e nella preparazione delle vetrine di un negozio. L'obiettivo del suo lavoro è catturare l'attenzione dei passanti per trasformali in clienti: la vetrina è infatti lo spazio dedicato all'esibizione dei prodotti più belli, degli articoli più interessanti, delle offerte più allettanti di un punto di vendita, e l'allestimento della vetrina fa parte di una strategia commerciale per attirare i clienti all'interno del negozio.

Cosa fa una vetrinista?

La vetrinista cura l'esposizione dei prodotti nelle vetrine di un esercizio commerciale, punto di vendita o grande magazzino. Per realizzare la vetrina, prende spunto da un tema che usa come leit-motif per tutto l'allestimento: il tema può essere legato alla celebrazione di una festività o di una ricorrenza (Natale, San Valentino, un anniversario aziendale, l'inizio dei saldi), ad una stagione (l'arrivo della primavera, l'inizio dell'estate etc.), essere ispirato a luoghi, monumenti e opere d'arte, trend del momento, oppure direttamente dai prodotti che devono essere esposti e valorizzati: dalla nuova collezione di abbigliamento agli articoli per la casa, dai cosmetici agli accessori per il fai da te.

La vetrinista poi cerca il materiale e gli elementi necessari per realizzare l'allestimento: seleziona gli espositori, i manichini, le decorazioni, i display, gli accessori e gli elementi di arredo, i fondali, le vetrofanie e le luminarie da inserire nella vetrina. Si occupa quindi di coordinare le operazioni di allestimento e la disposizione dei prodotti e vi partecipa in prima persona, per un risultato finale di impatto, che attiri l'attenzione dei passanti e li inviti a entrare in negozio.

I vetrinisti lavorano su incarico dello Store Manager o direttamente seguendo le indicazioni dei responsabili del marketing e delle vendite dell'azienda che gestisce la catena di negozi - ad esempio per quanto riguarda la scelta degli articoli da promuovere in vetrina, la durata dell'allestimento, la rotazione dei prodotti in esposizione e la frequenza con cui rinnovare la vetrina. Per realizzare la vetrina, i vetrinisti collaborano con le commesse e gli addetti vendita, con i Visual Merchandiser e con il responsabile degli allestimenti.

Competenze di una vetrinista

Ecco quali sono le competenze evidenziate nelle offerte di lavoro per vetrinista:

Conoscenza delle tecniche di vetrinistica, tecniche scenografiche e decorazione

Competenze in visual design e retail design

Conoscenza dei principi di psicologia della vendita

Conoscenza delle tendenze di stile dei trend del mercato

Creatività, senso estetico e buon gusto

Sensibilità e intuito

Attenzione ai dettagli

Capacità organizzative

Precisione e destrezza manuale

Dove lavora una vetrinista?

Anche se può sembrare una professione legata soprattutto alla moda e all'abbigliamento, i vetrinisti lavorano in ogni ramo del retail - dai negozi di casalinghi alle librerie, dalle profumerie ai negozi di ottica, dalle agenzie di viaggi ai grandi store di elettronica - come dipendenti oppure come liberi professionisti.

Compiti e mansioni della vetrinista

Ecco quali sono le principali mansioni di questo professionista:

Scegliere un tema di allestimento della vetrina

Preparare un progetto di allestimento

Organizzare gli spazi a disposizione

Selezionare le decorazione e gli elementi scenografici

Curare l'illuminazione della vetrina

Realizzare un allestimento che catturi l'attenzione

Rafforzare lo stile e la riconoscibilità del negozio o del marchio

Come diventare vetrinista?

Per lavorare come vetrinista solitamente non è richiesto un titolo di studio specifico, ma è importante avere alcune competenze tecniche che possono essere apprese ad esempio tramite corsi per vetrinista.

Innanzitutto è importante conoscere le tecniche di comunicazione visiva, di marketing applicato al retail buying e i principi di psicologia della vendita: non bisogna dimenticare infatti che lo scopo principale del lavoro dei vetrinisti è aumentare le vendite del negozio. Un vetrinista deve quindi conoscere le strategie per catturare l'attenzione dei passanti e attirare il loro sguardo sulla vetrina, risvegliare l'interesse per la merce e le promozioni in corso e convincerli ad entrare nel negozio per effettuare l'acquisto.

Visto che queste tecniche si basano essenzialmente su elementi visivi, servono anche competenze nell'uso dei colori e dell'illuminazione, nella scelta dei materiali decorativi e scenografici, nell'organizzazione dello spazio della vetrina, nelle tecniche di allestimento, esposizione e scenografia. Inoltre, serve avere buona manualità per realizzare concretamente l'allestimento della vetrina.

Sbocchi lavorativi e carriera della vetrinista

Spesso la carriera di una vetrinista inizia come addetta alla vendita nel settore retail: come commessa può infatti collaborare anche alla realizzazione delle vetrine e degli spazi espositivi del negozio. Si possono poi approfondire le proprie competenze in questo campo tramite corsi in vetrinistica e visual merchandising.

I vetrinisti con esperienza tendono poi a specializzarsi negli allestimenti per una determinata tipologia di prodotti: ad esempio, nella realizzazione di vetrine per il settore fashion, oppure nell'allestimento decorativo e scenografico delle vetrine di showroom di arredamento.

La conoscenza delle tecniche della vetrinistica permette lo sviluppo professionale anche in ambiti come l’allestimento espositivo di stand per fiere e mostre, l’ambientazione di sfilate e presentazioni di prodotto, l’arredo di spazi commerciali, la realizzazione di installazioni artistiche e scenografie per foto di prodotto destinate a cataloghi commerciali.