Studiare una lingua con le app, oggi si può

Con le nuove tecnologie, studiare le lingue straniere è di certo più facile, o magari tenere allenata sempre mente e memoria, perché si sa, le lingue se non sono allenate si arrugginiscono.

Pc, tablet e smartphone ci vengono in aiuto perché adesso, oltre ai classici corsi di lingua su supporto informatico, esistono tantissime metodologie e applicazioni per studiare attraverso il telefono, magari durante la pausa pranzo o in viaggio. Infatti, le nuove tecnologie hanno facilitato molto i modi con la quale si possono fare le cose. Oggi giorno, per apprendere una lingua non c’è bisogno di andare in un’accademia. Esistono applicazioni per apprendere diverse lingue e ciò che le rende ancora più interessanti è che tutte possono essere scaricate su dispositivi Android o Apple.

Le migliori App per Imparare le lingue

Duolingo

Senza dubbio, Duolingo è una delle migliori app per apprendere l’inglese. In questa applicazione si possono apprendere anche altre lingue come: francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo ecc. Questa app è completamente gratuita, senza nessun costo aggiuntivo, abbonamenti, ne costi pubblicitari ed offre un’educazione di lingua di alta qualità senza nessun costo. Su Duolingo, si va avanti completando le unità, perdendo le vite per le risposte errate, ed ottienendo punti per salire di livello, come se fosse un gioco. Questa app è molto instruttiva e didattica. I creatori di questa app valutano costantemente l’efficacia dei metodi di insegnamento di Duolingo in modo che l’esperienza di coloro che la utilizzano migliori continuamente.

Babbel

Un’altra app per apprendere l’inglese è Babbel. Questa è un’app semplice con la quale si può apprendere a parlare inglese, francese, spagnolo, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, russo, indonesiano, danese e norvegese. La parte migliore di questa app sono i suoi esercizi, poichè sono molto interattivi e l’utente rivela i punti di forza e di debolezza in modo da personalizzare le lezioni. Anche se non introduce elementi di grammatica, si può vedere il significato delle parole in diversi contesti. Oltre ad ampliare il lessico, con Babbel si può far praticare con la pronuncia con differenti esercizi utilizzando il microfono del tuo telefono. I vantaggi di utilizzare app come Babel è che si riesce ad ampliare il proprio vocabolario imparando attraverso esercizi interattivi.

Busuu

Un’altra delle migliori app per apprendere l’inglese è Busuu. Questa app permette di apprendere molte lingue a parte l’inglese, come: francese, spagnolo, tedesco, giapponese, polacco, russo, portoghese, turco e cinese. Oltre ai corsi di lingua, Busuu ha una comunità di oltre 40 milioni di madrelingua. Nei corsi di Busuu si include la pratica della scrittura, lettura, ascolto e conversazione per diventare un’esperto in una lingua. Con questa app si possono apprendere parole e frasi che in seguito potranno servire per praticare con i madrelingua. Inoltre, l’app possiede più di 150 argomenti giornalieri con più di 3.000 parole. I loro corsi di qualità si basano sul CEFR. Busuu è suddiviso in 4 livelli che vanno dall’A1 al B2. L’applicazione è totalmente gratuita, anche se per sbloccare alcuni contenuti è necessaria la versione a pagamento.

Wlingua

Wlingua è un’altra delle app per apprendere l’inglese. Non importa il vostro livello, ai corsi si aggiungeranno altri 3 milioni di utenti che hanno già provato il corso e contribuiranno con le loro conoscenze. Questa app conta 600 lezioni di inglese. I livelli vanno da principiante a intermedio e ti permette un processo di apprendimento semplice e guidato. Si può apprendere inglese praticando il lessico, frasi, esercizi di grammatica e di pronuncia. In questa app ci sono 2 tipi di account. L’account “base” dove ci sono i corsi gratuiti con alcune limitazioni. L’account “premium” che permette l’accesso a tutti i contenuti e attività del corso.

Voxy

Questa app si concentra ad insegnare inglese a coloro che la utilizzano per farli dare esami come per esempio il TOEFL. Le classi di inglese di questa app si adattano ai tuoi livelli di inglese, obbiettivi ed interessi. Inoltre, ci sono tutor madrelinga in alcune sessioni particolari se desideri migliorare la tua pronuncia o apprendere più rapidamente. Si può usare Voxy sul tuo computer, tablet o telefono. I corsi si sincronizzano con tutti i dispositivi in modo che si possa imparare l’inglese dove si vuole e quando vuole.

Beelingo

Un’altra app per apprendere l’inglese è Beelingo. Con essa si può usufruire di dizionari, audiolibri, ripassi di grammatica e giochi. Si possono trovare anche un lista di parole a seconda dei temi e dei giochi. Si possomo scaricare i 2.600 audiolibri e leggerli senza la necessità della connessione ad internet. Il suo dizionario di inglese ha 172mila parola, 50mila frasi di esempi ed audi. Anche il dizionario funziona senza la connessione ad internet.