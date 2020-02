La "SuperLuna2020", un week end da sogno al planetario della città

Domenica 9 febbraio a partire dalle 18, percorsi al museo e planetario e osservazioni della prima "SuperLuna del 2020". Una serata dedicata al primo evento astronomico dell'anno che ha come protagonista la luna. Percorsi per grandi e piccoli ed uno spettacolo al planetario, visita guidata al museo e proiezioni di filmati e documentari e per finire osservazioni ai telescopi e riprese fotografiche. L'evento inizierà alle 18: