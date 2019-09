Le vie dei Tesori, il festival a Lampedusa e la passeggiata in "500": gli eventi del week end

Ultimo fine settimana di settembre, nell’Agrigentino sono diversi gli eventi in programma. Iniziative, musica e musei per un week end tutto da vivere. Dalle passeggiate in 500 fino ad arrivare alla prima edizione dello Sciacca Comics.

Torna per il secondo anno il "Festival di Lampedusa", tre giornate di cinema, musica, food, street art, performance live ed escursionismo per tutelare l’interculturalità e il paesaggio dell’isola più a sud d’Europa.

L'evento torna con la seconda edizione nel weekend del 27, 28 e 29 settembre 2019, grazie all’impegno civico dei giovani dell’associazione "Lampaethusa", con l’organizzazione di "Hub Turistico Lampedusa" e "Ondemotive Productions" e la direzione artistica di Luca Vullo.

Paseggiata in Fiat 500 Vintage sulle orme del Maestro Andrea Camilleri da Agrigento a Realmonte. Evento organizzato dal Fiat 500 Club Coordinamento di Agrigento e VisitAgrigento, in collaborazione con il Belvedere Kainon, Mariterra, Pro Loco Porto Empedocle, Archeoclub d'Italia - I luoghi di Empedocle ed altri, e con il patrocinio gratuito dei Comuni di Porto Empedocle e Realmonte.

Le "Vie dei Tesori" continuano ad portare visitatori in alcuni dei gioielli meno conosciuti della nostra provincia. L'iniziativa, oltre fare tappa a Naro, per tre week end consentirà di conoscere i "segreti" di Sciacca (al suo debutto) e Sambuca di Sicilia. Decine di siti meno noti saranno aperti per l'occasione consentendo un percorso di visita inedito ma ricchissimo.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi di Agrigento" in collaborazione con l'Università di Bologna organizza una Fields school incentrata sull’architettura domestica antica. Il progetto sarà articolato in due parti e si svolgerà dal 20 settembre al 13 ottobre 2019.

Domenica 29 settembre, dalle 8:30 alle 15:30, presso l’hotel della Valle di Agrigento, si terrà il “Corso Bld – D operatori / laici", organizzato dall’associazione giovani farmacisti di Agrigento, presieduta dal presidente Silvia Nocera, e da FederFarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, nell’ambito dell’ambizioso progetto “Formare l’Eccellenza 2019”.

Inizierà il 27 settenbre a Sciacca fino a domenica 29 presso il museo del carnevale con il patrocinio del comune di Sciacca la prima edizione dello Sciacca Comics.