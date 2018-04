A Ribera la presentazione del libro: "Il dono"

Si svolgerà domenica 8 aprile, alle 10, nella sala convegni “Emanuela e Giovanni Ragusa” del palazzo municipale, la presentazione del libro di Alfonso Ferraioli, dal titolo “Il dono”, che esalta l’importanza della donazione degli organi.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Teatro e Amicizia Allavam” con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ribera e con la collaborazione del centro sportivo “Libertas” e dell’ associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO). Il Sindaco di Ribera Carmelo Pace e il presidente dell’associazione “Teatro e Amicizia Allavam” Angelo Blandino apriranno la manifestazione con i loro saluti. Interverranno Francesco Montalbano, assessore alla cultura del comune di Ribera e Paola Pisciotta, presidente provinciale AIDO. La presentazione si concluderà con un intervento da parte dell’autore Alfonso Ferraioli, il cui slogan è “chi salva una vita, salva il mondo intero”. Il libro parla di vita, ma soprattutto della lotta per la vita di chi è in attesa di un organo.