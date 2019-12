Palazzo Lo Cascio ospita l’arte di Rosa Anna Argento, bravissima artista palermitana, con la mostra dal titolo “Trame Rovesce”.

L’evento voluto dall’Amministrazione comunale e curata da Letizia Bilella, vede esposte opere di varia natura, dai dipinti su cartone ondulato che richiamano le sonorità del jazz, ai ritratti, alle tele rovesce prerogativa dell’artista. Nello specifico la tela viene utilizzata allo stato grezzo, senza processi di preparazione per accogliere il colore.

Rosa Anna Argento da vita a opere d’arte dal significato intimo e profondo, senza tralasciare i grandi nomi della storia. Per la prima volta in assoluto sarà possibile ammirare una tela rovescia –suo ultimo capolavoro- realizzato appositamente per Lucca e i suoi abitanti; l’opera raffigura Francesca Perollo, la Marchesa moglie di Francesco Lucchesi Palli, figura molto importante per la storia della cittadina.

Il sindaco Salvatore Dazzo ha accolto di buon grado l’idea della realizzazione della mostra, poiché l’arte assieme ad altre forme di cultura, abbraccia la sua idea di politica ed è proprip in questo senso che lui e la sua Amministrazione vogliono veicolare il loro lavoro e impegno civico. La mostra verrà inaugurata il 21 dicembre 2019 alle 19 all’interno di palazzo Lo Cascio, e sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2020.