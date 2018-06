Oasi Marevivo, escursioni e scoperte: nel week end via agli eventi

Scongiurato il pericolo di un’estate da incubo per Eraclea Minoa, prendono piede gli eventi voluti da Marevivo. L’oasi di Eraclea Minoa e Bovo Marina si candidano ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che quest’estate vorranno esplorare le spiagge e la pista forestale, partecipando alle attività divulgative, culturali e di turismo naturalistico con le escursioni eco-sostenibili.

Si comincerà il 3 giugno per la presentazione delle attività della prossima stagione e per incontrare amici, volontari e operatori turistici nel consueto appuntamento di inaugurazione “Aspettando l’estate 2018“.

S’inizia alle 10 con il ritrovo dei partecipanti all’Oasi Marevivo, da dove partiranno due squadre di volontari che daranno vita ad una giornata ecologica con la pulizia della spiaggia compresa tra Eraclea Minoa e Bovo Marina; si prosegue alle ore 12 con l’incontro divulgativo “Sulle tracce della tartaruga Caretta caretta” e si conclude con la liberazione di un esemplareriabilitato grazie alle cure dei biologi dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, che riconquisterà il mare con la collaborazione e il supporto anche della Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento.

L’evento vede anche la collaborazione dei Comuni di Montallegro, Siculiana e Cattolica Eraclea, dell’Assessorato Regionale del T! erritorio e dell’Ambiente e del GAC – Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte , Sciacca e Vigata.

Nel pomeriggio alle 15 e 30 si svolgerà un educational di presentazione del calendario delle attività riservato agli operatori turistici della zona. Le attività saranno illustrate dal presidente Fabio Galluzzo e tutti gli operatori intervenuti potranno partecipare (su prenotazione) ad un escursione in bici e in ecocar, per conoscere alcuni dei più interessanti percorsi naturalistici racchiusi tra le spiagge di Eraclea Minoa, Bovo Marina e Torre Salsa.