San Lorenzo sotto le stelle, l'alba alla Valle e Carmen Consoli: gli eventi del week end

Secondo week end d’agosto nell’Agrigentino. Musica, spettacoli ma anche concerti e iniziative uniche nel loro genere. Notte sotto le stelle ma anche musica dal vivo. Ecco tutte le iniziative

Via alla III edizione del festival internazionale di musica e arti digitali nella Valle dei Templi. L'evento si svolgerà dall’8 al 10 agosto

La terza edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali ambientato all’interno di uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del pianeta: il Parco Archeologico della Valle dei Templi, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e attualmente il più grande sito archeologico al mondo.

La cucina al centro del Mediterraneo, manifestazione che si svolgerà a Sciacca dall’8 all’11 agosto, svela un altro degli spettacoli del ricco cartellone di eventi della manifestazione. Sabato 10 agosto, a partire dalle 22, sul palco di piazza Scandaliato, si esibirà il comico palermitano Ernesto Maria Ponte, personaggio che ha scritto un’importante pagina della storia della comicità siciliana.

Carmen Consoli nella sua Sicilia: unico concerto nell’Isola domenica 11 agosto sul palco dell’Azzurro Food: la cantautrice si esibirà in piazza Mariano Rossi alle 22, un evento a cura di Puntoeacapo, Futuris, Record Eventi, Pro Loco Sciacca Terme, possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sciacca.

È considerato uno dei principali studiosi e conoscitori dello scrittore Cesare Pavese. A lui ha dedicato la sua attività di promotore culturale e le sue pubblicazioni. Sarà ospite a Sciacca Franco Vaccaneo per presentare il suo ultimo libro dal titolo Cesare Pavese e gli altri – cronaca della mia anticarriera, edito da Priuli&Varlucca.

Si terrà, sabato 10 agosto, presso il Giardino della Kolymbethra, l’evento “Incontriamoci alla Notte delle Stelle” organizzato dal Lions Club Agrigento Host in collaborazione con il Fai Giardino della Kolymbethra e con i Clubs Lions della X Circoscrizione, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Questo fine settimana la città di Realmonte celebra i festeggiamenti in onore di San Calogero. Venerdì alle 21:30 ci sarà il concerto dei Luna Rossa a Piazza Umberto I. Sabato alle 18 in via Grande ci saranno i giochi tradizionali: “Iochi di na vota”.

La cucina al centro del Mediterraneo, manifestazione che si svolgerà a Sciacca, dall’8 all’11 agosto, svela uno degli spettacoli di punta del ricco cartellone di eventi della manifestazione. Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 23.00, sul palco di piazza Scandaliato, si esibirà la cantante Elodie, artista di spicco della musica Pop italiana. Uno straordinario spettacolo emozionale nella Valle dei Templi. Dei ed eroi si risvegliano al sorgere del sole in un percorso narrativo unico. L’evento si terrà l’undici agosto alle 4:30 del mattino. Uno spettacolo unico nel suo genere. L’ingresso è a pagamento.