La Kolymbethra dagli "Horti Abbatiae" alla "Terra Promessa" della bellezza

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno proclamato il 2018 anno Europeo del Patrimonio Culturale, con l’obiettivo di promuovere la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. L’iniziativa mira inoltre a far conoscere le migliori pratiche nel campo della tutela e conservazione del patrimonio e a promuovere la sua conoscenza presso un pubblico ampio e diversificato.

In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale l’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia presenterà la Garden Route nazionale e organizza l’iniziativa “Incontriamoci in Giardino”, in programma sabato 2 e domenica 3 giugno 2018, in contemporanea con altri paesi europei.

Il Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nella Valle dei Templi ad Agrigento, sarà tra i tanti luoghi italiani di “Incontriamoci in giardino” con due speciali giornate in cui se ne racconterà l’evoluzione: dal V° secolo a.C., quando era la grande “piscina” di Akràgas, alla sua trasformazione in orto irriguo nel Medioevo, ad opera dei monaci cistercensi, fino all’introduzione delle coltivazioni di agrumi che ancora oggi caratterizzano il luogo, definito nel 1778 dall’abate Richard de Saint-Non, "un angolo della Terra promessa".

L’evento è realizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e da APGI – associazione Parchi e Giardini d’Italia, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il programma delle giornate:

Alle 9.30: Apertura Giardino della Kolymbethra e accoglienza dei partecipanti. Inizio escursioni Ipogeo Kolymbethra-Porta quinta, a cura di Ass.ne Agrigento Sotterranea Onlus.

Alle 9.45: Il Racconto della Bellezza, visite guidate del giardino, con lettura di brani dal libro "Tuttifrutti" di Giuseppe Barbera.

Alle 10: Il Gusto della Bellezza, spremute di arancia e altro ancora, a cura dell'azienda agrumicola del Dr. Agr. Paolo Ganduscio, di Ribera.

Alle 10.30: Le Quattro Stagioni della Bellezza, estemporanea di pittura di paesaggio con l'acquarellista Simone De Marco, Sessione Primavera 2018. In collaborazione con la FAM-Gallery, di Agrigento.

Alle 11: L'Essenza della Bellezza, la distillazione del "Patit grain" dall'Arancio amaro della Kolymbethra, in collaborazione con Exentiae, di Catania.

Alle 12: La Coltivazione della Bellezza, i giardinieri della Kolymbethra all'opera con i sistemi di irrigazione tradizionale di origine araba.

Alle 18.30: chiusura manifestazione.