"Fiera della montagna", un trionfo del gusto: madrina dell'evento Licia Colò

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre torna la "Fiera della Montagna" giunta quest’anno alla sua XIV edizione: attraverso esposizioni, talk, laboratori e spettacoli, l’evento racconterà il meglio del territorio montano siciliano radunando prodotti e innovazioni in campo agroalimentare ed artigianale. Lo spazio polifunzionale “Giovanni Scrudato” ospita la grande esposizione di sapori e saperi che traccia, in un racconto collettivo, il presente ed il futuro di un territorio ancora ricco di agricoltori, allevatori e pastori la cui resilienza fa vivere tradizioni secolari e mantiene sempre alta la qualità dei prodotti della filiera alimentare siciliana.

"#SaveTheMountain" è il tema della fiera della montagna 2019 che quest’anno ha deciso di dedicare il proprio programma alla tutela dell’ambiente attraverso una selezione di ospiti e iniziative incentrate sulla salvaguardia del territorio. All’inaugurazione di venerdì 6 dicembre alle 17 saranno presenti i sindaci del comprensorio sicano che presenteranno la carta dell’ambiente dei Comuni dei Monti Sicani: per la prima volta i primi cittadini di un territorio così vasto siglano un accordo che, rifacendosi ai protocolli internazionali sull'azione per il clima, impegna concretamente le comunità in un percorso di iniziative ecosostenibili per la reale tutela e salvaguardia della flora e della fauna locale.

Madrina della Fiera sarà Licia Colò che per tutta la manifestazione accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’area montana che abbraccia diverse province e territori dell’entroterra siciliano, dando spazio alle nuove scommesse e neonate idee di cui è protagonista l’immenso patrimonio umano, paesaggistico e produttivo della montagna. La conduttrice televisiva, particolarmente impegnata nella promozione della cultura ambientale, sabato 7 dicembre alle 10.30 incontrerà, insieme al divulgatore televisivo Alessandro Antonino, i giovani del territorio grazie a Generazione Greta, appuntamento all’insegna dei temi legati alla partecipazione e all’impegno sociale. Il coinvolgimento dei più piccoli prosegue alle ore 11.30 con Saturday for Future, il laboratorio di libertà del pensiero e creatività organizzato dalla Sou, la scuola di Architettura per bambini di Farm Cultural Park.

Immancabili i tanti momenti di degustazione dedicati ai sapori dei formaggi locali e poi ancora legumi, dolci e prodotti da forno. Sarà la Condotta Slow Food Monti Sicani a curare inoltre i laboratori sensoriali sull’olio (sabato 7 alle 18.30) e sui formaggi (domenica alle 11.30).

L’appuntamento con le passeggiate alla scoperta del territorio è per sabato 7 dicembre alle ore 18.00 con Obiettivi per la montagna, un’esplorazione interattiva guidata da fotografi professionisti attraverso i paesaggi dell’alta quota sicana, e domenica 8 dicembre alle ore 10.00 con il Trekking dell’Immacolata che condurrà invece lungo un percorso urbano tra i borghi di Cammarata e San Giovanni Gemini.

Non mancheranno gli approfondimenti tematici con il talk dedicato al Turismo Esperenziale a cura del Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Agrigento (sabato 7 alle ore 17.00) e una conversazione tra i nodi della rete di fruizione territoriale della montagna (domenica 8 ore 12.00) con la partecipazione delle ProLoco e delle Associazioni di promozione turistico-sportiva- ambientale dei Comuni del comprensorio sicano Infine, imperdibili protagonisti di domenica 8 dicembre alle ore 18 sono I Sansoni: il duo comico palermitano porterà alla Fiera della Montagna uno speciale spettacolo dedicato all’ambiente tra ironia e paradosso.

La XIV edizione della Fiera della Montagna è organizzata dal Comune di San Giovanni Gemini e Cammarata, con il patrocinio della Regione Sicilia, in partenariato con Magaze e Proloco di San Giovanni Gemini.