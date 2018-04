Una "due giorni" dedicata al cane: l'evento de "La Fornace"

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018, al centro commerciale "La Fornace" di Cammarata, si terrà una due giorni interamente dedicata al cane. L'evento prevede un' expo dove si potranno trovare tutti i prodotti per il benessere e l'alimentazione del cane e uno spazio intitolato " il veterinario risponde" con Maria Pina Russotto.

La mattinata del sabato sarà caratterizzata dall'incontro sul tema "Legge regionale sul randagismo, criticità e attuazione" presente Giovanni Giacobbe Giacobbe, consulente Ars in materia di riordino legislativo su tutela degli animali e randagismo e la presenza di oltre 20 Sindaci dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta.

Nel primo pomeriggio il Dottore Veterinario Capozza illustrerà varie tecniche di primo intervento,(dal soccorso del cane ferito a quello vittima di avvelenamento). La giornata si concluderà con lo spettacolo di freestyle "ooooh my dog" presentato dall'educatore cinofilo Salvatore Rosso.

Domenica 8 aprile, all'interno dell'expo vi sarà anche la presenza di esperti di varie razze canine che esporranno le caratteristiche sia fisiche che caratteriali dei loro esemplari e del Club del Pastore Siciliano, Spino degli Iblei.

Alle 9,00 si darà il via al "Galà del cane" con la gentile collaborazione di Adolfo Rumore e dell'associazione "Il Castelluccio".

Potranno partecipare i cani di razza e ovviamente, vi sarà una sezione speciale dedicata ai meticci.

Presenta la mostra, Stefano Cairone. Ospite d'eccezione della giornata lo youtuber Pepo 3393.

Nel primo pomeriggio, un'incontro che avrà come tema il cane di mannara, salvaguardia e recupero " interverrà Filippo Seminara esperto della razza, a seguire Tony Mauceri presenterà "Spino degli Iblei tutela del pastore Siciliano".

"Prima della premiazione finale - fanno sapere gli organizzatori - Ring D'onore per i campioni provenienti da varie parti della Sicilia che non partecipano alla competizione. La manifestazione è al solo scopo benefico e i proventi saranno devoluti ad Una zampa per amica, associazione di volontariato di San Giovanni Gemini e Cammarata. Ringraziamo tutti gli ospiti che si sono prestati gratuitamente e tutti gli amici che stanno collaborando all'organizzazione dell'evento. Un particolare ringraziamento al centro commerciale La Fornace, da anni sostenitore della nostra associazione, dice Olga Mangiapane Presidente di 'Una Zampa per Amica".