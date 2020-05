Volontari dell'Adas in azione, via alla donazione del sangue: ecco dove

I volontari dell'Adas tornano in piazza. Sono due le raccolte in programma. Domenica 31 Maggio ad Agrigento al Quadrivio Spinasanta davanti la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù dalle 8.00 alle 12.00 ed a Raffadali in Via Fiume dalle 8 alle 12. "A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".