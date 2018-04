"Salsiccia e musica", la scampagnata del 25 aprile da "Sardasalata"

Per il 25 aprile la Premiata Pizzeria SardaSalata organizza a Licata una giornata all’insegna della tradizione licatese. La Festa della Liberazione sarà l’occasione per celebrare in una giornata primaverile con le preparazioni tipiche licatesi. Sarà una vera e propria scampagnata organizzata a pochi passi dal centro storico di Licata.

Protagonisti assoluti saranno il divertimento e il buon cibo, a farla da padrona due antiche preparazioni della città marinara: il Muffuletto e la Fuazza.

Per il Muffulettu la pizzeria di Licata si è affidata a La Rotonda e alle esperte mani di Salvatore Cantavenera, che realizzerà la tradizionale pagnotta con grani antichi aromatizzata con semi di finocchietto, semi di anice, pepe nero e cannella. Per il condimento la salsiccia di suino di Nero dei Nebrodi dell’Azienda Agricola Mulinello, arricchita da pecorino primo sale e fette di pomodoro.

Come in una tipica scampagnata licatese non potrà mancare la vera star, la tradizionale pizza licatese, la fuazza realizzata con il mix di farine “Profumo di Sicilia” creato per SardaSalata dal maestro Fornaio Francesco Arena in collaborazione con il molino Riggi, di Caltanissetta che lo produce in esclusiva per la pizzeria licatese. I condimenti saranno 100 per cento siciliani: salsa di pomodoro, sarde salate, aglio e pezzi di cacio cavallo.



L’atmosfera sarà quella delle gite primaverili, con grandi tavolate informali aperte a tutti e non mancherà l’intrattenimento musicale affidato alla band agrigentina The Brothers. Il gruppo proporrà il proprio vasto repertorio per far ballare e cantare le persone di tutte l’età, interpretando i brani più famosi, italiani e stranieri, rivisitate in chiave SKA, ma non solo. Ci sarà spazio anche per merengue, latino americano, rock’n’roll.