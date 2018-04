Terzo appuntamento con il caffè Letterario, è il turno del procuratore aggiunto Vella

Terzo appuntamento con la II edizione primaverile 2017 del Caffè Letterario volutadalla Questura di Agrigento in collaborazione con l’associazione “Emanuela Loi” nella rinnovata hall del centro balneare della polizia di Stato a San Leone, Enzo Alessi e Maria Giuseppina Terrasi incontrano Salvatore Vella, procuratore aggiunto presso il tribunale di Agrigento, che presenta “La forza del gruppo. L’etica come chiave del successo” – ed. Lupetti.

Un libro scritto a più mani, un magistrato – Vella e due imprenditori, si confrontano su particolari temi quali l’impresa, la mafia, la crescita e l’etica. L'idea di un'azienda che sopravvive solo nella misura in cui adotti per la sua missione la ricerca del bene comune è destinata a influenzare con forza le teorie e le pratiche manageriali. La forza del gruppo, diverso dagli altri libri di management, racconta storie vere, non teorie dal sapore accademico distanti dalla realtà professionale quotidiana. Si segnala l’incipit “La vita non è un giardino di orchidee ma si può scegliere di coltivarle, per cambiare in meglio quel che ci circonda”.

Il questore di Agrigento Maurizio Auriemma, che ha fortemente promosso l’iniziativa socio-culturale, prestando particolare attenzione ai giovani, future classi dirigenti, ha voluto aprire le porte del lido della Questura per un costruttivo confronto non solo alla cittadinanza ma anche invitando gli studenti dell’istituto tecnico commerciale “Foderà” di Agrigento, che accompagnati dal dirigente scolastico e dai rispettivi docenti interagiranno proficuamente con l’autore del libro.