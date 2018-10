Al teatro de "La posta vecchia", in scena: "Madame Marguerite"

Teatro della Posta Vecchia Agrigento. Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena Madame Marguerite, per la regia di Marco Parodi. Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018. Madame Marguerite, monologo tragi-comico per una donna impetuosa di Roberto Athayde. Traduzione Mariella Fenoglio

Con Elena Pau e Jackson Adzovic (nel ruolo dell’allievo). Impianto scenico e costumi Salvatore Aresu, Regia, Marco Parodi.

Un testo che ha rappresentato il cavallo di battaglia di mostri sacri in Italia e all’estero come Anna Proclemer (al festival di Spoleto e poi a Roma e Milano, sempre in teatri esauriti) e a Parigi al Theatre de la Gaité di Mantparnasse da Annie Girardot, che lo ha ripreso anche a distanza di 26 anni dal suo debutto. Un magnifico monologo, che ha per protagonista Madame Marguerite, un’insegnante: e tuttavia nel delineare questa figura l’autore non pensa soltanto all’istituzione scolastica ma alle mille forme che può assumere l’autorità, alle coercizioni più sottili, alle strutture educative che non possono non essere impositive e verticali.