A Favara il cabaret di Tony Sperandeo, “Con quella faccia un po’ così”

Il cabaret di Tony Sperandeo va in scena questa sera, alle ore 21, a Favara “Con quella faccia un po’ così”. Dopo il grande successo, al Teatro San Francesco, delle scorse edizioni di “Rassegnati”, organizzata dalla “Cioppy Group Events” di Giuseppe “Cioppino” Crapanzano, questa sera si riparte con la nuova stagione.

Oggi un “fuori abbonamento” targato Tony Sperandeo, l’attore palermitano protagonista di tanti film e fiction televisive. Protagonista in “Mary per sempre” e “Ragazzi Fuori, vincitore del premio quale come attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film “I cento passi”.

“Rassegnati 2018-2019″ sarà una terza edizione particolare la sia per la qualità degli spettacoli proposti ma anche per il ritorno in scena di associazioni storiche, da tempo in stand by, che hanno deciso di rimettersi in gioco e dare il proprio contributo alla manifestazione.

Nove spettacoli in abbonamento, oltre la serata di questa sera con Tony Sperandeo.

L’abbonamento ha un costo di 50 euro. Il primo appuntamento in calendrio, dopo la serata speciale di oggi, con Pippo Franco, attore, regista cinematografico e teatrale protagonista di tanti film della commedia sexy all’italiana.

L’attore romano sarà al Teatro San Francesco, domenica 25 novembre con la commedia brillante “A.A.A. badante cercasi”.

Per questa sera, per “Con quella faccia un po’ così”, i biglietti sono dispobibili nelle prevendite abituali.