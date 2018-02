Rassegna teatrale di Ribera, in scena Antonello Costa 

Un venerdì sera all’insegna del varietà che ha fatto grande il teatro comico italiano è quello che attende il pubblico della Rassegna Teatrale di Ribera. Questo promette “Mastercost - lo spettacolo è servito”, il testo che Antonello Costa porterà al Cine Teatro Lupo di Ribera venerdì 16 febbraio, alle 21,

Un inno all’intrattenimento che punta a coinvolgere lo spettatore in sala tra divertimento e paillettes.

È il dodicesimo pezzo di teatro che il performer siciliano, classe ‘70, porta in giro per l’Italia sulla scia della tradizionale Rivista resa celebre da mostri sacri come Totò, Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Nino Taranto e Petrolini.

Un menù ricco, per usare la metafora adottata nella scrittura, che rappresenta un omaggio all’avanspettacolo, dalla canzone napoletana, con “Chella lla”, alla parodia, come quella di Shakira, passando per gag fisiche e numeri musicali a tutto tondo, con coreografie, suoni e luci curati nei minimi dettagli.

Antonello Costa, da anni è considerato uno dei massimi esponenti di questo genere, riuscendo sempre a rinnovarsi nel linguaggio e nel ritmo senza tradire la tradizione del grande avanspettacolo italiano, con l’unico obiettivo di far divertire e coinvolgere il pubblico. Le performance saranno arricchite dal cast composto da Annalisa Costa, Gianpiero Perone e tre ballerine, pronte a fare da supporto alla verve incontenibile del comico.