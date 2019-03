"La donna scheletro", l'evento al teatro de "La posta vecchia"

Sabato 23 marzo 2019, alle 21 e domenica 24 marzo 2019, alle ore 18:00 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, settimo appuntamento con la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento “Mariuccia Linder - Una vita per il teatro il teatro per la vita”, dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011. In scena "La donna scheletro" spettacolo di teatrodanza ispirato dal libro “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés

Testi originali: Michele Albano, con Michele Albano, Elisa Di Dio (attori), Fara Romano, Josephine Giadone, Bruno Sari (danzatori creativi)

Agnese Anzalone, Cristina Gruttadauria, Ilaria Lo Presti, Maria Rita Vitello (Hathor Academy di Maria Antonina Vitello). Regia e coreografie: Josephine Giadone, Musiche originali: Patrizia Capizzi, costumi e abiti Tiziana Morreale, Luci e audio: Arte e Spettacoli di Michele Territo, Body painter: Andrea Di Pasquali. Fotografia: Michele Piazza. La produzione è affidata a Raimondo Ruggieri Art Company Caltanissetta.

Tratto dal libro “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés, affascinante è il modo in cui è riuscita a “scovare” dalle fiabe, dai miti e dai racconti popolari, una serie di archetipi necessari per indagare la parte più repressa del femminino la cui naturalità è stata addomesticata, resa timorosa e non autosufficiente, priva di iniziative e di autostima, facendole perdere i contatti tra la psiche individuale e l’anima. Sviluppare la difesa dagli inganni, rifiutare l’educazione alla passività considerando i fattori culturali e familiari che indeboliscono le donne è la teoria di base di questo insieme di saggi. Lo spettacolo intende lanciare un messaggio a tutti coloro che sono alla ricerca di se stessi, un messaggio di speranza in cui “l'Amore Reincarna Tutto “persino la morte. Un messaggio di speranza in un momento così attuale in cui valori come l'attaccamento alla vita e l'attesa dell'amore stesso sembrano dissolversi come sabbia al vento. Grazie alla danza e alla musica, nel racconto le due donne possono riprendere contatto con l’anima (con la donna selvaggia sepolta nelle parti più profonde), che esce dalla sua dimora utilizzando l’energia mentale per realizzare quello stato di solitudine necessario per ritrovare l’essenza femminile, un essere naturale che possiede “la creatività passionale e un sapere ancestrale”.

Nella donna scheletro, una serie di eventi ci coinvolgono in una sorta di magia dall’inizio alla fine. Il primo “evento” ci porta al rapporto con il padre, per il quale tante donne hanno cambiato se stesse per compiacerlo, per sentirsi amate e accettate, e quindi c’è il pescatore, che rappresenta l’innamorato nella sua fase iniziale che pensa di aver trovato(un pesce proprio grosso), la compagna perfetta e non accetta i problemi e difficoltà che il rapporto porta obbligatoriamente, anche nei confronti di se stesso. Si fugge sempre di fronte alla paura che il cambiamento possa modificare tutto il bello che abbiamo creato nella nostra storia, ma le zone d’ombra ci rincorrono, il filo della lenza è il legame che inconsciamente ci portiamo dietro perché vogliamo conoscere la verità, anche se nessuno è mai pronto alla trasformazione . Forte è la scoperta del “non bello dell'amore”, l'amore spesso è simile alla morte. La donna scheletro rappresenta la natura Vita/Morte/Vita del rapporto a due, solo vedendo il lato peggiore dell’altro, “sbrogliando” il filo intorno allo scheletro, non si muore ma ci si apre a nuova vita, fatta di nuove conoscenze.

Quando la notte il pescatore ,sogna assiste “alla sua stessa perfetta bellezza”, in cui il mare e le due donne diventano fonte di serenità e benevolenza, e nella lacrima che egli versa la donna scheletro bevendola inizia la sua nuova fase: è la donna che viene a contatto con il dolore e le ferite che l’uomo non deve più affrontare da solo e di cui non deve più vergognarsi. E le apre il suo cuore e quindi l’accetta in tutte le sue forme: la donna scheletro si ricopre di carne e capelli, cioè rinasce a donna vera e completa, capace di amare ed essere amata, senza avere più paura di essere giudicata. E questo non è che il primo passo di un percorso comune nel cammino di crescita.