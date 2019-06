Si presenta "Eco 20 X", la macchina che produce energia dagli scarti legnosi

"Può una macchina produrre energia elettrica e termica dagli scarti legnosi e di biomassa residuale agricola, cioè sostanzialmente da rifiuti a base umida? Ebbene sì, e con un ulteriore vantaggio a tutela dell’ambiente perché nessuna emissione di CO2 intaccherà mai l’atmosfera".

Martedì prossimo, alle 18, nella sede della società “G.Campione”, in contrada San Benedetto, l’azienda “CMD Longin SpA” e la “G.Campione” presenteranno l’innovativo impianto “Biomassa Eco 20 X” nel corso del convegno sul tema “La produzione di energia termica ed elettrica dalla filiera delle biomasse”.

In diversi momenti della presentazione, l’impianto sarà messo in funzione e gli esperti forniranno tutte le spiegazioni sul funzionamento e sulle economie generate da “Eco 20 X”. L’apparecchiatura, prodotta dalla Cmd Longin SpA, leader a livello mondiale per la progettazione e produzione di motori diesel e benzina, e che oggi ricopre un ruolo importante nella produzione di energia generata da combustibili. Il sistema di pirogassificazione Eco20X è di ultima generazione, ideale nella gestione delle biomasse agricole residuali, dei residui legnosi boschivi, compresi gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, della selvicoltura e delle industrie connesse, previo processo di pretrattamento (essiccazione, vagliatura, bricchettatura).

All’iniziativa di martedì saranno inoltre presenti per la convenzione bancaria i vertici degli istituti di Banca Progetto, Banca Etica e BancaImpresa Iccrea. Questo nell’ottica di una collaborazione volta a dare certezza del sistema di filiera dell’economia rotante.

L’impianto resterà nella sede dell’azienda G. Campione e potrà essere visionato tutti i giorni, dalle 9 di martedì e fino al 31 dicembre prossimo.

Al tavolo dei relatori siederanno Massimo Campione, Ceo della “G.Campione SpA”; Maria Giovanna Mangione, presidente dell’ordine degli Agronomi di Agrigento; Alberto Avenia, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento; Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento; Giovanni Mosca, direttore pianificazione, finanza e controllo della Cmd SpA; Cosimo Lopardi, responsabile commerciale energy Dpt Cmd SpA; Maurizio La Villetta, responsabile R&D energy Dpe Cmd SpA.