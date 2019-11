Sciacca omaggia Sciascia, nel trentennale della morte

Lunedì 18 novembre 2019, alle ore 17, si terrà un incontro nella Sala Blasco del Palazzo Municipale, in cui si ripercorrerà la vita dello scrittore racalmutese, si parlerà delle sue opere, delle sue attività, del suo pensiero, della sua attualità anche attraverso la lettura di brani tratti dai suoi libri, come La corda pazza, La Sicilia come metafora, 1912+1 e Giufà, tra il serio, il riflessivo e il faceto.

L’iniziativa, denominata Le mie ragioni: la Sicilia i Siciliani, la Giustizia e le Verità di Leonardo Sciascia, è promossa e organizzata dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” e UniTre, nell’ambito del ciclo di incontri “Diamo voce ai libri”.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Francesca Valenti e del presidente dell’Unitre sezione Sciacca Alberto Sutera, ci saranno gli interventi dell’assessore alla Cultura Gisella Mondino e dello scrittore Enzo Randazzo. Le letture saranno a cura di Raimondo Moncada.