Seconda edizione di "Rassegnati", in scena: "Me muglieri addivintà me soggira"

La seconda edizione “Rassegnati" è ormai giusta allo spettacolo finale. Infatti, dopo i successi di pubblico, di critica e di botteghino, con quasi tutti gli spettacoli sold out con grande soddisfazione del direttore artistico Giuseppe Cioppino Crapanzano, a chiudere il “cerchio” della rassegna teatrale di Favara, la compagnia teatrale locale “Via col Vento”. Ancora una volta, a presentare la serata, la giornalista Valentina Piscopo. L’esilarante Franco Cilona, nella veste di attore, regista e autore, porterà in scena sul palcoscenico del Teatro San Francesco, sabato 28 aprile alle 21, la commedia in vernacolo favarese “Me muglieri addivintà me soggira”. La commedia- ci racconta Franco Cilona- è caratterizzata da un ritmo crescente fatto di doppi sensi, situazioni ambigue ed assurde dove la verità si confonde con l’immaginazione. Il tema dell’opera verte, come suggerisce il titolo, sul personaggio della Soggira che viene vista come una sorta di “malattia” contagiosa, che porta le persone a credere di vivere una vita che non è a loro, ma semplicemente la sua… Ed in questo intricato e paradossale giochi di specchi, anche la soggira Tresa ne rimane intrappolata, sia come protagonista che come vittima nel tentativo di imporsi per dare una risposta al suo convincimento. Accanto alla Soggira, si intrecciano le vicende di tutti gli altri personaggi, dando vita ad una serie di equivoci che innescheranno, in un ritmo serrato, tutta la commedia! Non vogliamo svelare altro, ma vi invitiamo a venirvi a divertire sabato sera al Teatro San Francesco di Favara, con la commedia “Me muglieri addivintà me soggira”, della compagnia teatrale Via col vento, una compagnia che ci rallegra dal 1990.