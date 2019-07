Torna "San Calò, fede e tradizione": appuntamento allo Spazio Temenos

Si svolgerà domani giovedi 4 luglio allo spazio Temenos – Chiesa di San Pietro, in via Pirandello, l'incontro "San Calò, Fede e Tradizione". Un incontro culturale per raccontare la storia del Santo nero e le sue tradizioni con interventi, musica, video ed altro ancora.

Previsto un momento dedicato ad offerta, benedizione e distribuzione del pane di San Calogero, tradizione antica nel contesto della Festa. "Un incontro culturale - dicono gli organizzatori - che vuole testimoniare la fede, la devozione e la tradizione degli agrigentini verso San Calogero rilanciando l'opera religiosa e spirituale di Calogero".