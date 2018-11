Riberella winter food festival, l'evento

Saranno 4 giorni intensi di convegni, degustazioni, showcooking, incontri con le scuole, gare di cocktail, un concorso fotografico e tour per la città, quelli che, dal 6 al 9 dicembre prossimo, vedranno la “Riberella”, l’arancia di Ribera DOP, protagonista di una importante manifestazione volta a promuovere il prodotto ed il territorio riberese con tutte le sue specificità paesaggistiche e culturali oltre che agroalimentari.

Riberella Winter Food Festival, così è stata denominata la grande sagra, fortemente voluta dal Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera Dop e dall’amministrazione comunale di Ribera coadiuvata dalla locale Pro Loco e dal Comune di Calamonaci.

Il progetto è quello di offrire al visitatore un percorso culturale, sensoriale e di gusto, ambientato nel cuore della cittadina crispina, lungo il quale andare alla scoperta delle proprietà dell’Arancia, dei prodotti della sua trasformazione artigianale, delle tante ricette salate e dolci proposte dai migliori chef del territorio. Si potrà assistere agli showcooking, presentati dal giornalista Martino Ragusa, visitare gli stands e degustare i prodotti tipici locali in Piazza Duomo. Saranno proposti infatti diversi menù che prevedono l’abbinamento a scelta di primi o secondi, dolci o rustici e l’immancabile bicchiere di spremuta d’arancia oltre a vini e caffè.

Tra gli ospiti d’eccezione del festival vi sarà Patrizio Roversi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo Rai, che aprirà la manifestazione, il 6 dicembre alle 10.00, con il Convegno “Turismo Dop: la Via della Zagara e l’Arancia di Ribera” al quale parteciperanno anche numerosi altri ospiti illustri e giornalisti del settore enogastronomico. Mentre l’8 dicembre sarà presentato “Che mondo sarebbe” il libro della giornalista messinese, Cinzia Scaffidi, pubblicato da Slow Food Editore.

Tra le attività in programma sono previsti incontri con le scuole, educationals e passeggiate alla scoperta dei palazzi di città e degli agrumeti. Da segnalare il concorso fotografico “Riberella Shooting” incentrato sulla valorizzazione dell’arancia e del territorio che culminerà con una mostra dove saranno esposte le foto partecipanti selezionate della commissione tecnica di esperti.

Particolarmente attesa la Gara di Cocktail all’arancia, concorso per barman professionisti in collaborazione con gli allievi dell’Istituto Alberghiero "Amato Vetrano" di Sciacca, che si sfideranno nella preparazione di "Cocktail all'arancia di Ribera” dinanzi ad una giuria che valuterà i tre migliori cocktail. Condurranno la gara i bartender professionisti Paolo Viola e Gianluca Nardone. Non mancheranno i momenti di intrattenimento con le performances musicali dell’Istituto Toscanini di Ribera, in programma tutte le mattine alle 10.00, gli showcooking, che si svolgeranno presso il Centro di aggregazione Giovanile a partire dalle 18.00, e l’animazione musicale in piazza tutte le sere dalle 21.