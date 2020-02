"Palace hotel": nuovo appuntamento con la rassegna teatrale di Ribera

Venerdì 7 febbraio alle ore 21, al Cine Teatro Lupo, appuntamento con la rassegna teatrale Ribera città delle arance per la stagione teatrale 2019/2020 organizzata dall'associazione Culturale 92ZERO16 con il patrocinio del Comune di Ribera e la direzione artistica di Enzo Raffiti.

A calcare il palcoscenico del Cine Teatro Lupo, gli attori della cooperativa artistica del Piccolo Teatro con la divertente commedia comica in due tempi “Palace Hotel” diretta magistralmente da Franco Regina. Com'è difficile tradire la moglie quando si è personaggi in vista, quando il tradimento si deve consumare in un albergo affollato e frequentatissimo e quando si ci mettono le coincidenze e gli intrecci. La commedia è ambientata in un albergo di lusso in cui l’incalzare della trama, densa d’equivoci e colpi di scena sempre più fitti, rende la vicenda ricca di divertimento e situazioni paradossali che stimolano la risata dello spettatore e lo coinvolgono in un turbinio di gag, trucchi, battibecchi che non lasceranno lo spettatore indifferente!

"Nel metterla in scena - afferma il regista Franco Regina - ci siamo resi conto, quanto nel seguire questa commedia, si rischia di rimanere intrappolati nelle situazioni che si susseguono una dopo l'altra. Il continuo gioco sincronizzato dell'apertura e chiusura delle porte, e il non sapere chi apparirà e cosa farà, rende la commedia piacevole, intrigante e divertente. Il divertimento è garantito dalla veloce girandola delle scene dove si incrociano gli attori. 'Palace Hotel' è un testo scritto intingendo la penna ora nell'inchiostro ora nella polvere da sparo. È tale lo scoppiettio e il fragore delle battute e delle situazioni che si corre il rischio di rimanere intrappolati nel bel mezzo di questa esilarante commedia".

Il cast dello spettacolo è composto da: Carlo Suppa, Giuseppe Lipari, Irene Filippi, Sarah Labruzzo, Chiara Calandrino, Antonio Sanclimenti, Mimmo Mondo, Mimmo Campanella, Carla Maltese e Giovanna Stellino.

Per info e prenotazioni telefonare al numero: 348 2848898