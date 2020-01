Prima convention di formare l’Eccellenza, l'evento dei farmacisti: il programma

L’Agifar di Agrigento, l’associazione giovani farmacisti, presieduta da Silvia Nocera, festeggia dieci anni di attività e per l’occasione organizza, in collaborazione con la Federfarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, la “Prima Convention di Formare l’Eccellenza”. L’evento è in programma domenica 26 gennaio, dalle 8:30 alle 17, presso l’hotel della Valle di Agrigento.

Formare l’eccellenza è il primo network formativo interamente dedicato alla crescita professionale del farmacista. Nella prima parte della convention sarà, tra l’altro, ripercorso il decennio appena trascorso e gli eventi organizzati per ampliare e approfondire le conoscenze del farmacista. In scaletta anche la cerimonia di consegna del premio “Formare l’Eccellenza".

Nel pomeriggio interverrà il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia che relazionerà sul tema: “Etica professionale e legislazione farmaceutica: due volti della stessa medaglia". Chiuderà la giornata Viviana De Caro, ricercatrice del settore Scientifico-Disciplinare in Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali dell’università di Palermo che discuterà il tema: “La gestione degli stupefacenti in farmacia: dall’approvvigionamento alla dispensazione".