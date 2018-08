"Parole e vino al tramonto", incontro con l'attore Gaetano Aronica

Sabato 18 agosto, alle 19,30, terzo appuntamento di "Parole e vino al tramonto", la rassegna culturale, promossa presso l'Antica Masseria Mizzaro - "Casa del Sole" di Sant'Anna di Caltabellotta e patrocinata da Assostampa Agrigento, Wwf Area Mediterranea e Lions Ribera.

Ospite della serata sarà Gaetano Aronica, attore e presidente del Teatro Pirandello. Aronica racconterà della sua carriera partita da Agrigento con in tasca il sogno, poi avveratosi, di diventare un grande attore di teatro, televisione e cinema. Apprezzatissime le sue interpretazioni in film di grande successo come "Maléna", "Il capo dei Capi" e "Baarìa".

Nel corso della serata ci sarà un in intervento teatrale a cura di TeatrOltre. Modererà l'incontro la giornalista Giovanna Venezia. Si tratta dell'ultimo appuntamento di "Parole e vino al tramonto": in precedenza grande successo hanno avuto gli incontri con il procuratore aggiunto Salvatore Vella e con il gionalista de "Le Iene" Silvio Schembri. Nel corso della serata di domani ci sarà anche una degustazione dei vini della cantina Tenute Piazza. Per informazioni contattare 3208798359.