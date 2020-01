Al museo archeologico "Pietro Griffo" l'evento "Io non dimentico"

In occasione del prossimo 27 gennaio, data in cui ricorre l’anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, il Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento promuove l’importante iniziativa dal titolo "Ionondimentico", rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

Gli spazi dell’auditorium del museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, diretto da Giuseppe D’Avenia - si aprono al pubblico delle scuole, per tramandare alle nuove generazioni e tener viva a futura memoria il ricordo di un tragico evento, affinché nulla di simile possa più accadere.

Le classi assisteranno alle proiezioni di alcuni documentari per ragazzi che ricostruiscono la storia degli eventi mediante l’utilizzo di foto e filmati d’epoca, avvalorati anche dalle interviste girate a testimoni che sono stati vittime di deportazione nei campi di concentramento. Sergio Brucato, guida storica del Parco Archeologico, leggerà alcuni brani sul tema.

Ai gruppi di alunni sarà affidato un numero che custodiranno sino alla fine dell'evento e poi insieme agli operatori scopriranno quale storia di speranza e di vita si cela dietro quel numero dato ad una persona all'interno di un campo di concentramento.