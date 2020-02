Letture in biblioteca per bambini con le animatrici di Flashbook

Favole, storie per l’infanzia. Ritornano gli appuntamenti dedicati ai bambini all’interno degli spazi della biblioteca comunale di Sciacca a Palazzo Lazzarini, con le attività del progetto “Leggimi piano, leggimi forte” e le letture ad alta voce.

L’iniziativa – rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Gisella Mondino – è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è promossa dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, il gruppo di animatrici di Flashbook e Nati per Leggere (qualche giorno fa la Giunta comunale ha deliberato l’adesione al programma nazionale di promozione della lettura “Nati per leggere” rivolto alle famiglie con bambini in età scolare).

Tre gli appuntamenti di “Leggimi piano, leggi forte” programmati in questa fase e condotti dalle animatrici di Flashbook. Si inizia domani, venerdì 7 febbraio 2020, dalle 17,30 alle 18,30, a Palazzo Lazzarini (ex istituto Sant’Anna). Il secondo appuntamento sarà il 6 marzo, il terzo il 3 aprile, sempre allo stesso orario e negli stessi spazi.