Le mamme del borgo sbarcano alla Farm cultural Park, l'evento

Domenica 10 febbraio le ragazze di "Libera Tutti" e la comunità Farm cultural park l'evento speciale con Le mamme del borgo Motta Camastra, per vivere l'esperienza di un pranzo diffuso a base di prodotti tipici siciliani.



Le mamme del borgo Motta Camastra hanno dato vita ad un progetto di cucina casalinga diffusa per rilanciare l'economia del loro territorio.

Un bellissimo esempio di turismo esperienziale: le numerose cucine del borgo si uniscono per offrire ricette tradizionali, sapori genuini e casalinghi. Un menù diviso tra mamme, un' unica cena da gustare in maniera itinerante.