Da Yellow il duo Kate Worker e Riccardo Randisi

Mercoledì 14 febbraio 2018: "Chi l'ha detto che per festeggiare San Valentino si debba per forza essere in coppia?". È la festa degli innamorati ma si può essere innamorati di chiunque e di qualsiasi cosa; innamorati della musica, ad esempio.

Da Yellow si festeggia l'amore, in coppia o no, si festeggia. Ti aspettiamo in compagnia di Kate Worker e Riccardo Randisi , nomi che non hanno bisogno di presentazioni! Direzione artistica a cura del Maestro Carmelo Salemi Il menù sarà a tema "condivisione", in questi giorni avrete più indiscrezioni.