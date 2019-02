Spazio Temenos, via alla cerimonia conclusiva del progetto: "Young  & Old, generazioni a confronto"

Sabato 2 marzo alle 17 presso lo Spazio Temenos si terrà la la cerimonia conclusiva del progetto “Young & Old. Generazioni a confronto. Il recupero della memoria al tempo dei social” ,organizzato dall’associazione per i diritti degli Anziani (Ada) di Agrigento, presieduta da Vito Capobianco, in collaborazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle.

Il ricco programma, coordinato dalla giornalista Teresa Di Fresco, prevede l’esibizione del gruppo folkloristico “I piccoli di Val d’Akragas” che eseguiranno danze e musiche della tradizione popolare agrigentina liberamente ispirate al “Liolà” di Pirandello. Brani tratti da commedie pirandelliane saranno rappresentati anche dalla “Compagnia delle Donne di Anticoli Corrado” in collegamento remoto dall’aula consiliare di Anticoli Corrado, comune partner del progetto. Durante la cerimonia sarà proiettato il video/intervista “Doposcuola con i nonni” realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle. Seguirà la presentazione del libro “Il Pirandello dimenticato” di Pierluigi Pirandello e Alfonso Veneroso