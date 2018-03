I testimoni di Geova agrigentini ricordano la morte di Gesù Cristo

Il portavoce dei Testimoni di Geova per la provincia di Agrigento, Alfredo Pennica ha affermato: “La commemorazione della morte di Gesù è la più sentita ed importante celebrazione per la comunità cristiana dei Testimoni di Geova. La notte prima di morire Gesù disse: “Continuate a far questo in ricordo di me”.

La celebrazione prevede un discorso che spiegherà perché la morte di Gesù, avvenuta quasi duemila anni fa, è importante ancora oggi e in che modo ci dà speranza per il futuro. Desideriamo che le profonde riflessioni spirituali offerte in occasione di questa cerimonia possano essere utile al maggior numero possibile di persone".

Quest’anno la commemorazione si celebrerà al “Grand Hotel Mosè” al Villaggio Mosè alle ore 19:30, nella Sala del Regno di Agrigento in Via Piersanti Mattarella, 375 alle ore 19:30 e in lingua inglese alle ore 21:00. A beneficio dei sordi presenti nel territorio potrà essere seguita in Lingua Italiana dei Segni (LIS), nella Sala del Regno di Porto Empedocle in via delle Orchidee snc, alle ore 19:15.



La Commemorazione è stata preceduta da un’importante campagna di distribuzione di un invito, tutt'ora in corso, che ha visto coinvolti i Testimoni di tutte le età. I Testimoni di Geova invitano tutti ad assistere a questo importante evento. Come avviene per tutti gli incontri dei Testimoni, l'ingresso è libero e gratuito.

Gallery